Ratownicy portugalskiej marynarki wojennej przeprowadzili w sobotę (14 marca) akcję ewakuacji rannego obywatela Polski z tankowca, znajdującego się w pobliżu archipelagu Azorów. Na skutek wypadku mężczyzna doznał poważnego urazu nogi.

Jak powiedział PAP sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej Portugalii w Ponta Delgada, poszkodowanym na jednostce pływającej był 37-letni członek załogi.

Polak został w sobotę w godzinach popołudniowych przetransportowany śmigłowcem na lotnisko Lajes na wyspie Terceira, skąd trafił do szpitala

– poinformował przedstawiciel policji.

Ranny przewieziony został do placówki medycznej ambulansem należącym do azorskiej obrony cywilnej.

Według wstępnych ustaleń ratowników medycznych poszkodowany doznał poważnego urazu nogi w wyniku wypadku i będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny.

Ratownicy niezwłocznie udali się śmigłowcem na statek Venture Creole pływający pod banderą Liberii po zgłoszeniu przez dowództwo jednostki alertu dotyczącego rannego członka załogi

– przekazał przedstawiciel portugalskiej marynarki wojennej.

W chwili przybycia helikoptera ratunkowego tankowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego znajdował się około 1240 km na południowy zachód od brzegów Terceiry.