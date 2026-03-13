– Telefony dzwonią, odzew jest bardzo duży – tak reakcję na opublikowanie wizerunku gwałciciela sprzed 14. lat, ocenia rzecznik lubuskiej policji. Jest więc szansa, że mundurowi wpadną na trop mężczyzny, który w 2012 roku na Wieprzycach zaatakował i zgwałcił 16-letnią gorzowiankę.

Nowy wizerunek podejrzanego opublikowano wczoraj. Sporządzili go policjanci z gorzowskiego archiwum X na podstawie wideo z 2012 roku. Jak mówił w Radiu Gorzów rzecznik lubuskiej policji nadkomisarz Maciej Kimet publikacja wizerunku sprawiła, że w komendzie rozdzwoniły się telefony:

Zdjęcie gwałciciela poprawiono bez udziału sztucznej inteligencji:

Do gwałtu doszło w styczniu 2012 roku przy ul. Rzecznej w Gorzowie. Policjanci apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Telefon: 47 7911060.