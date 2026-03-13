Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w czwartek (12 marca) awanturował się w szpitalu i zaatakował pracownicę lecznicy.
Przypomnijmy, w czwartek ok. godz. 13:00 zaatakowana została pracownica elektroradiologii, która odmówiła pacjentowi wykonania rezonansu z uwagi na metalowe części w organizmie mężczyzny. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna przed przyjazdem patrolu opuścił szpital.
Jeszcze tego samego dnia policjanci dotarli do awanturującego się pacjenta. 65-latek został zatrzymany. W tej sprawie trwają czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, które zadecydują o ostatecznym kształcie zarzutów
– informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.
