Porady dla klientów wprost z galerii. Miejski Rzecznik Konsumentów wychodzi do mieszkańców.

Reklamacja, zwroty towarów czy prawa kupujących – o tych i wielu innych kwestiach będzie można porozmawiać ze specjalistami z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Miejski rzecznik konsumentów wraz z Inspekcją Handlową udzielą bezpłatnych porad w gorzowskich galeriach handlowych – mówi Marta Petelska-Brodzińska, rzecznik konsumentów w Gorzowie.

Po poradę może przyjść każdy kto mierzy się z problemem konsumenckim – zaznacza Marek Nowacki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji handlowej.

Dyżury odbędą się w poniedziałek, 16 marca w dwóch miejscach. Najpierw specjaliści będą dostępni w galerii Askana w godzinach od 11:00 do 13:30. Następnie przeniosą się do galerii NoVa Park, gdzie na pytania mieszkańców będą odpowiadać od 14:00 do 17:00.