Premier Donald Tusk powiedział przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia, że rząd był przygotowany na ewentualność zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o programie SAFE. Dodał, że rząd chciał razem z prezydentem Karolem Nawrockim zainaugurować program w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO.

Nadzwyczajne posiedzenie rządu zostało zwołane po zapowiedzi przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. DO KPRM przybył szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, aby uczestniczyć w obradach – w oparciu o zapisy ustawy o Radzie Ministrów. Zgodnie z ustawą w posiedzeniu, „na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa”, bierze udział przedstawiciel prezydenta.

Byliśmy przygotowani na tę ewentualność – powiedział o wecie prezydenta Tusk. Podkreślił, że rząd chciał wspólnie z prezydentem zainaugurować program SAFE w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO, „by cała Polska zobaczyła, że tak, jak wtedy w tym historycznym momencie jesteśmy w stanie ponad podziałami stanąć ramię w ramię i przyjąć wielki program za setki mld zł przy wsparciu państw NATO i całej Europy

– powiedział premier.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Tusk o wecie prezydenta: ludzie zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy działanie lobbystów

Dzisiaj padają bardzo ostre słowa, ludzie w Polsce zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy to jest działanie lobbystów, brak zdrowego rozsądku – powiedział premier Donald Tusk nawiązując do prezydenckiego weta wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Na początku posiedzenia Rady Ministrów premier powiedział, że nie będzie dzisiaj zastanawiał się, „jakie są prawdziwe powody takiego negatywnego działania pana prezydenta”.

Jedno musi być pewne, że brak podpisu pana prezydenta jest poważnym utrudnieniem dla nas wszystkich, którzy przygotowywali ten wielki program Polski zbrojnej, Polski bezpiecznej, Polski bogatszej

– powiedział.

I dlatego skupiłem się na tym, aby jak najszybciej dać Polsce i też prezydentowi właściwą rządową odpowiedź na brak tego podpisu

– powiedział.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Dodał, że „historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego”. Tusk powiedział, że od rana odbiera sms-y i telefony od europejskich przywódców, „którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi”.

„Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta”

Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE – podkreślił w piątek premier Donald Tusk przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Ministrów.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne

– powiedział w czwartek (12 marca) prezydent Nawrocki.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Premier Donald Tusk ocenił w piątek, że „dzisiaj wszędzie w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to jest możliwe”.

Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie, pełne zrozumienie dla weta prezydenta

– podkreślił.

Nie będę tu niczego insynuował, ale fakty są absolutnie okrutne dla reputacji polskiego prezydenta i nie ma się z czego cieszyć

– oświadczył Tusk.

Premier: przekonywaliśmy kraj po kraju, zmusiliśmy instytucje europejskie do przygotowania unijnego programu SAFE

Premier Donald Tusk podkreślił w piątek, że rząd „przekonywał kraj po kraju” do unijnego programu SAFE. Zmusiliśmy instytucje europejskie, żeby przygotowały wielki projekt finansowania, w naszym przypadku – Polski Zbrojnej – mówił Tusk przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Ministrów.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Tusk podkreślił przed posiedzeniem, że rząd „zmusił Brukselę i partnerów w Europie” do stworzenia unijnego mechanizmu SAFE.

Nie waham się użyć tego słowa, zmusiliśmy ich twardymi argumentami. Przewoziłem ich tam na granicę wschodnią i pokazywałem: „zobaczcie, to są realia

– powiedział premier.

Krok po kroku, przekonywaliśmy kraj po kraju. I na koniec zmusiliśmy instytucje europejskie do tego, żeby przygotowały ten wielki projekt finansowania, w naszym przypadku Polski Zbrojnej

– dodał Tusk.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której zrealizujemy program Polska Zbrojna

Premier Donald Tusk poinformował w piątek (13 marca), że rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, ale zrobimy; weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE nas nie zatrzyma – oświadczył premier.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Premier podkreślił na początku piątkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów, że odpowiedź rządu na weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE ma charakter konstruktywny.

Dlatego za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna

– oświadczył Tusk.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy musieli polegać na własnej sile, na własnej determinacji, ale zrobimy to. I ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna

– podkreślił szef rządu.

Tusk o informacji prezesa NBP

Wysłuchałem informacji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z NBP; nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe

– podkreślił premier Donald Tusk.

Dodał, że „wymyślono niebezpieczną hucpę”, żeby mieć alibi dla prezydenckiego weta.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, które zostało zwołane po zapowiedzi przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE, premier zaznaczył, że „najlepszą wolą” wysłuchał informacji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z Narodowego Banku Polskiego.

Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe(…). W tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta. Przyszli z pomysłem, że za dotknięciem jakiejś przedziwnej różdżki czarodziejskiej zamienią 100 mld straty, o której napisał mi pan Glapiński w oficjalnym liście. (…) Że spodziewają się straty kolejnej także w tym 2026 roku. I na moje pytanie, to skąd nagle zysk, uzyskałem odpowiedź naprawdę szokującą: bo przyszedł pan prezydent i powiedział, że dobrze byłoby mieć zysk, to byśmy tak zrobili, że nie musimy wtedy wziąć tych europejskich pieniędzy

– powiedział Tusk.

Premier podkreślił, że do „duetu Nawrocki-Glapiński” ma w sprawach finansowych „ograniczone zaufanie”.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Jak relacjonował, w czasie tego spotkania zaproponował prezydentowi, żeby „podpisał to, co jest realnie na stole” po to, żeby premier wspólnie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem finansów Andrzejem Domańskim mogli „rzetelnie zastanowić się, co na to można zrobić, żeby uzyskać dodatkowe środki”.