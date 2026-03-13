Prawie 400 zawodniczek z Polski i zza granicy już w weekend zjedzie do Gorzowa, by wziąć udział w pierwszym w mieście turnieju akrobatyki powietrznej.

W programie znajdą się układy wykonywane między innymi na szarfach i kołach akrobatycznych, wymagające ogromnej siły, kontroli ciała i perfekcyjnej synchronizacji z muzyką – mówi Izabela Przybylska, trenerka z klubu Flying Angels, organizator mistrzostw.

Podczas dwudniowych zmagań rywalizacja toczyć się będzie w kilku kategoriach wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie pełne emocji i efektownych pokazów, które przyciągną nie tylko fanów sportu, ale także miłośników widowisk scenicznych. O tym jakie szanse na zwycięstwo mają gorzowianki mówi Katarzyna Przybylska, zdobywczyni wielu medali na ogólnopolskich oraz międzynarodowych turniejach w akrobatyce powietrznej.

Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Powietrznej odbędzie się w Gorzowie w dniach 14 i 15 marca w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie w godzinach 9:00 – 22:00. Przyjść może każdy.