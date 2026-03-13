W Żaganiu rusza święto kajakarzy. W sobotę przy elektrowni w centrum miasta zaplanowano start corocznego spływu pod nazwą „Zimowe żagańskie rzeki”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron-Czerna”.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 50 osób z całej Polski. – Pokonywać będziemy odcinki trzech rzek. Dołączają do nas nowe osoby, co nas bardzo cieszy. Zaczynamy od Bobru, potem czekać nas będzie pokonanie Czernej i Kwisy- mówi członek zarządu stowarzyszenia Elżbieta Szymochnik:

– Tegorocznym spływem chcemy upamiętnić zmarłego prezesa Aleksandra Czerwonajcio, który zarażał nas zamiłowaniem do turystyki wodnej – zaznacza Joanna Ziemba zaangażowana w sprawy logistyczne imprezy:

Początek spływu godzina 11.00.