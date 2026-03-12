Gorzowscy policjanci zatrzymali kierowcę który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Stracił prawo jazdy, a ponieważ odmówił przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu.

Policjanci gorzowskiej drogówki w środę wieczorem sprawdzali prędkość kierowców jadących ul. Walczaka w Gorzowie. Tuż przed godziną 20 ich uwagę zwróciło audi jadące od strony Ronda Gdańskiego w kierunku granic miasta.

Przeprowadzony pomiar wykazał, że kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, bo jechał aż o 80 km/h za szybko. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 26-letni mężczyzna. Policjanci poinformowali go o wyniku pomiaru oraz konsekwencjach wykroczenia.

Mundurowi nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. 26-latek odmówił jednak jego przyjęcia. W związku z tym policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu, który zdecyduje o ostatecznej karze.