Śledczy odnaleźli jednego z liderów grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT, uszczuplając w ten sposób budżet państwa o 68 milionów złotych. Mężczyzna ukrywał się w Egipcie, został zatrzymany po wysłaniu czerwonej noty Interpolu.

– Akt oskarżenia sporządzony został już parę lat temu. Postępowanie wobec ukrywającego się mężczyzny było dotąd wyłączone i zawieszone – tłumaczy Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Prokuratura zwróciła się w wnioskiem do Egiptu o ekstradycję oskarżonego członka grupy przestępczej. – Czekamy jeszcze na decyzję – poinformowała Antonowicz.