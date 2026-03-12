W Zielonej Górze rozpoczęły się wiosenne porządki po zimie. Na rondach, skwerach i w parkach trwa wygrabianie liści oraz przygotowanie roślin do nowego sezonu. Część liści pozostaje jednak na miejscu – jako naturalna warstwa chroniąca glebę i dostarczająca roślinom składników odżywczych.

Jak podkreśla miejska ogrodnik Monika Drozdek, takie prace prowadzone są w wielu częściach miasta:

W najbliższych dniach intensywne prace rozpoczną się także w Parku Tysiąclecia.

