„Od inicjatywy do wspólnoty” czyli budowa wiejskiej świetlicy w sołectwie Łęgowa, zwycięzcą wojewódzki etap konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W Konkursie oceniane były m.in. wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, jego wpływ na integrację społeczności lokalnej czy oryginalność i innowacyjność.

Warunek, zadania te musiały zostać sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego.

– Ta inwestycja odmieniła naszą społeczność – mówi sołtys Łęgowa w gminie Stare Kurowo Izabela Stys:

– Czasem trzeba niewiele. Liczy się zaangażowanie – mów wojewoda Marek Cebula

2 miejsce w konkursie zajęło wykonanie i zakup ławki okalającej kasztany przy ścieżce pieszo-rowerowej Lubsko – Dłużek, a 3 miejsce remont świetlicy wiejskiej we wsi Darnawa.

Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymali nagrody finansowe: I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce 4 tys. zł., III miejsce 3 tys. zł.