Kilkudziesięciu mieszkańców wzięło udział w wieczorze autorskim z twórcami książki pt. „Zielona Góra w relacjach podróżniczych i prasowych. Antologia tekstów źródłowych”. Podczas spotkania uczestnicy mogli poznać kulisy powstawania pozycji oraz uzyskać dedykację. Wydanie książki jest dziełem trzech autorów: Agnieszki Bormann, Bartłomieja Gruszki i Szymona Płóciennika.

Jak twierdzą Zielonogórzanie, dzięki takim inicjatywom można lepiej poznać historię swojego miasta:

Jak mówi dr Bartłomiej Gruszka, relacje zawarte w książce pokazują dawny wygląd oraz funkcjonowanie miasta:

Opisy zawarte w relacjach podróżników i dziennikarzy zawierają subiektywne opinie autorów, co jest atutem tej książki – twierdzi Agnieszka Bormann:

– Nasza książka może być zarówno lekturą historyczną, jak i pomocą naukową – dodaje Szymon Płóciennik:

Środowe spotkanie autorskie odbyło się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.