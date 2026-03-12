Dobiega końca wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum Lubska. Obecnie remontowany jest odcinek w rejonie baszty. Całość zadania, to koszt rzędu 16 milionów złotych. Gmina otrzymała na ten cel środki zewnętrzne.

Inwestycja objęła między innymi ulice Krakowskie Przedmieście, Reja, Kopernika i plac Wolności. – To oprócz prac przy stacji uzdatniania wody w Górnej Glince zadanie priorytetowe. Kończymy prace pod ziemią i zaczynamy budowę nowych nawierzchni. W rejonie baszty podczas robót odkryto pozostałości sprzed setek lat. Tutaj prace są wstrzymane – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że dofinansowanie stanowi 8 milionów złotych.