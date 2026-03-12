Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie
Lider uczciwości fiskalnej - taką ocenę uzyskała gorzowska straż miejska w ogólnopolskim rankingu. Sprawdzano w nim efektywność dotyczącą organizacji płatnych...
Policjanci z gorzowskiego "Archiwum X" wracają do niewyjaśnionej sprawy gwałtu sprzed czternastu lat. Funkcjonariusze publikują nowy, poprawiony i bardziej czytelny...
Dostęp do ropy naftowej w centrum wojny na Bliskim Wschodzie. Częściowo zaminowana została Cieśnina Ormuz. Iran atakuje tankowce znajdujące się...
Izrael przeprowadza zmasowany atak na południowe dzielnice Bejrutu, wieczorem libańskie ministerstwo zdrowia podało, że w ostatniej fali ataków rannych zostało...
Przedstawiciele Wód Polskich spotykają się z samorządowcami, aby ocenić zakres wykonanych prac przeciwpowodziowych oraz planowanych do realizacji w bieżącym roku....
Samorządy dbają coraz bardziej o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Jednym z przykładów jest choćby montaż defibrylatorów na budynkach użyteczności publicznej. Tak...
