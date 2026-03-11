Zakaz korzystania z telefonów w szkole – to nowy projekt ustawy, przedstawiony w Sejmie przez Polskę 2050. Ma on na celu ograniczyć uzależnienia dzieci od ekranów i poprawić ich zdrowie psychiczne. Na rządowej platformie elektronicznej przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne, w których za wprowadzeniem zakazu głosowało 84% respondentów.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Tomasz Siemiński, szef lokalnych struktur Polski 2050 podkreślał, że dyrekcja każdej szkoły miałaby decydujący głos na temat wprowadzanych zmian:

Nadmierne korzystanie z telefonu ma bardzo negatywny wpływ na psychikę dziecka, o czym mówi Maciej Jackowski z Centrum Wsparcia i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia:

Polacy mocno popierają tą ustawę – twierdzi Marcel Bemben, członek Polski 2050:

Dodajmy, że nad projektem od kilku miesięcy pracuje sejmowa komisja edukacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone już od najbliższego roku szkolnego.