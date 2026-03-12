Samorządy dbają coraz bardziej o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Jednym z przykładów jest choćby montaż defibrylatorów na budynkach użyteczności publicznej. Tak jest choćby w gminie Nowogród Bobrzański. Samorząd gminy zdaje sobie jednak sprawę z braku powszechnej umiejętności korzystania z urządzeń ratujących życie.

– Cyklicznie prowadzimy szkolenia mieszkańców z zakresu obsługi urządzeń AED. Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i właściwego użycia defibrylatora w sytuacjach zagrożenia życia – tłumaczy Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Defibrylatory właśnie są montowane i wkrótce będą dostępne we wszystkich miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański. A szkolenia z użycia AED prowadzić będą ratownicy medyczni.