Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie żłobka w Lipinkach Łużyckich. Koszt zadania to 2,5 miliona złotych wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym. Nabór dzieci ma ruszyć w październiku.

To oczekiwane zadanie przez rodziny z terenu gminy. – Odkupiliśmy budynek po dawnym sklepie. Teraz trwa przebudowa i adaptacja obiektu na potrzeby żłobka. Powstanie jedna sala dla maluchów, pomieszczenie socjalne, szatnia oraz pokój dyrektora – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

Prace potrwają do końca lipca.