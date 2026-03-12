W Łęknicy powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dotychczasowe miejsce składowania elektrośmieci, opon czy tekstyliów nie spełnia określonych wymogów. Koszt zadania do ponad 4,5 miliona złotych.

W ramach prac powstanie droga dojazdowa, oświetlenie i ogrodzenie miejsca składowania odpadów. – To co w tej chwili mamy pozostawia wiele do życzenia. Chcemy kontrolować segregację odpadów w nowym punkcie. Jesteśmy już po przetargu. Firma wykonała już dokumentację projektową. Czekamy na pierwsze prace – mówi burmistrz Piotr Kuliniak:

Nowy PSZOK ma powstać do końca września.