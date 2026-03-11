Dobiega końca budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipinki Łużyckie. Prace podzielono na dwa etapy. Zadanie wykonuje żarska firma. Koszt pierwszej części inwestycji to 170 tysięcy złotych.

Zeszłoroczna wymiana lamp obejmowała trzy ulice w Lipinkach i 12 słupów z oprawami w miejscowości Suchleb. – Teraz rozświetlamy kolejne lokalizacje. Prace, które są na ukończeniu mają służyć bezpieczeństwu mieszkańców. Pozbywamy się sukcesywnie ciemnych plam z gminnej mapy – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

Dodajmy, że samorząd przygotowuje dokumentację na kolejne prace oświetleniowe.