Magazyn zarządzania kryzysowego powiatu nowosolskiego przeszedł gruntowną modernizację. Do tego został dokupiony potrzebny sprzęt. Starostwo otrzymało na ten cel ponad 2 miliony złotych rządowej dotacji z programu „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”.

Z otrzymanej dotacji, bo za 750 tysięcy złotych, nowosolska straż pożarna zakupiła dodatkowy sprzęt.