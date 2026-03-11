Magazyn zarządzania kryzysowego powiatu nowosolskiego przeszedł gruntowną modernizację. Do tego został dokupiony potrzebny sprzęt. Starostwo otrzymało na ten cel ponad 2 miliony złotych rządowej dotacji z programu „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”.
Z otrzymanej dotacji, bo za 750 tysięcy złotych, nowosolska straż pożarna zakupiła dodatkowy sprzęt.
