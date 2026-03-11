Prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 PK wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się handlu ludźmi w okresie od 2009 r. do 2019 r. na terytorium Polski i innych państw – poinformował w środę (11 marca) rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Chodzi o tzw. aferę Epsteina.

Prokurator poinformował w komunikacie, że przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, polegającego na werbowaniu na terytorium Polski „bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania”.

Podkreślił, że wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego. „Osoby pokrzywdzone mogą się zgłaszać bezpośrednio do Zespołu: sekretariat.pk.zs5@prokuratura.gov.pl” – dodał rzecznik PK.

Pod koniec stycznia br. amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk w lutym powołał Zespół Śledczy nr 5 do prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z tą aferą.