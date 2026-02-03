Specjalna komisja zbada rosyjskie wątki w aferze Jeffreya Epsteina. Nie jest wykluczone, że polski rząd będzie namawiać partnerów, aby śledztwo miało charakter międzynarodowy.

W dokumentach dotyczących miliardera pojawiło się ponad tysiąc wzmianek o Władimirze Putinie, a o Moskwie – blisko dziesięć tysięcy. Korespondencja sugeruje możliwe kontakty z rosyjskim prezydentem, ale nie zawiera dowodów na ich spotkania.

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Sejmu przekazał ustalenia FBI na temat wątku Władimira Putina w aferze Epsteina.

Tusk podkreślił, że operacja mogła być przygotowana przez rosyjskie służby.

Premier zapewnił, że rząd nie pozostawi polskich wątków w aferze Epsteina bez rozpatrzenia.

Tusk dodał, że rosyjskie służby mogą dysponować materiałami kompromitującymi dzisiejszych przywódców, dlatego śledztwo w tej sprawie jest wyjątkowo ważne.