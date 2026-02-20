Przeszukania byłej rezydencji byłego brytyjskiego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor, potrwają do poniedziałku (23 lutego) – poinformowała po południu policja. Dzień wcześniej młodszy brat króla Karola III został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Chodzi o Royal Lodge, 30-pokojową rezydencję na terenie Wielkiego Parku Windsorskiego, w której Andrzej mieszkał przez ponad 20 lat i z której wyprowadził się na początku lutego. Natomiast przeszukania w jego obecnym miejscu zamieszkania, Wood Farm Cottage, znacznie mniejszym domu na terenie wiejskiej posiadłości brytyjskich monarchów Sandringham, zakończyły się jeszcze w czwartek.

Andrew Mountbatten-Windsor został aresztowany w czwartek rano pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, co oznacza, że ma to związek z podejrzeniami, iż w czasie, gdy pełnił rolę specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu, przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście i przestępcy seksualnemu. Po 11 godzinach były książę został zwolniony bez postawienia zarzutów, ale dochodzenie jest kontynuowane i może on zostać wezwany do złożenia dalszych wyjaśnień lub zostać ponownie zatrzymany.

1. Policja apeluje o informacje Niezależnie od przeszukań w rezydencjach, policja zwróciła się w piątek do byłych i obecnych pracowników ochrony Andrzeja, aby zastanowili się, czy widzieli lub słyszeli coś, co mogłoby być istotne w świetle podejrzeń dotyczących jego osoby, a jeśli tak, by przekazali te informacje. To wezwanie ma związek z innym wątkiem, który pojawił się po publikacji w styczniu w USA najnowszej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Epsteina. Z tych dokumentów wynika, że Epstein wysłał w 2010 r. do Wielkiej Brytanii młodą kobietę w celu kontaktu seksualnego z ówczesnym księciem. Epstein, który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, i przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 r. został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Prowadzone przez amerykańskie organy ścigania śledztwa przeciwko Epsteinowi skupiły się m.in. na wyjaśnianiu roli jego współpracowników. Wieloletnia partnerka Epsteina, Ghislaine Maxwell, została w 2021 r. uznana za winną pięciu zarzutów związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Odsiaduje wyrok 20 lat więzienia.

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ujawniło 30 stycznia zbiór materiałów obejmujący blisko 3,5 mln stron dokumentów, ponad 2 tys. filmów wideo i 180 tys. zdjęć. Ujawnione akta obejmują materiały zebrane podczas różnych śledztw prowadzonych w sprawie Epsteina. Komisja ds. nadzoru amerykańskiej Izby Reprezentantów prowadzi własne przesłuchania dotyczące Epsteina i jego powiązań. Dokumenty upubliczniono po przyjęciu przez Kongres nakazującej to ustawy. Resort sprawiedliwości podkreślił, że nie ujawniono akt zawierających wrażliwe informacje lub dane osobowe ofiar. Zaznaczono, że w materiałach nie ma dowodów na przestępczą działalność osób innych niż Epstein. Obecny prezydent USA Donald Trump przez wiele lat utrzymywał znajomość z Epsteinem, ale twierdził, że zerwał z nim relacje jeszcze przed pierwszym wyrokiem na miliardera, który zapadł w 2008 r. Nazwisko Trumpa jest jednym z najczęściej przewijających się w najnowszej transzy ujawnionych akt Epsteina. Dokumenty potwierdzają rozległe kontakty zmarłego przestępcy z amerykańskimi i światowymi elitami politycznymi i finansowymi. Akta zawierają korespondencję Epsteina z wpływowymi osobami albo wzmianki o nich. Ogromna ilość materiałów jest wciąż analizowana przez media, które opisują kolejne wątki sprawy. Działalność Epsteina i powiązanych z nim osób była już wcześniej badana m.in. przez brytyjskie i francuskie organy ścigania.

Pokłosiem upublicznienia dokumentów było m.in. aresztowanie w czwartek Andrew Mountbattena-Windsora, byłego brytyjskiego księcia i młodszego brata króla Karola III. W oświadczeniu policji mowa jest o tym, że aresztowano go pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, co sugeruje, że powodem jest raczej podejrzenie przekazywania Epsteinowi poufnych informacji w czasie, gdy był specjalnym wysłannikiem Wielkiej Brytanii ds. handlu, a nie sprawy obyczajowe. Co najmniej dwie kobiety oskarżały wcześniej członka rodziny królewskiej o wykorzystywanie seksualne, twierdząc, że Epstein wysłał je do Wielkiej Brytanii i zmusił do uprawiania seksu z ówczesnym księciem Andrzejem. Jedną z nich była Virginia Giuffre, jedna z najbardziej znanych ofiar Epsteina. Według jej relacji książę uprawiał z nią seks, wiedząc, że jest niepełnoletnia. W 2022 r. Andrzej zawarł z Giuffre ugodę pozasądową, na mocy której w zamian za nieujawnioną publicznie kwotę zgodziła się ona wycofać oskarżenia. Nie przyznał się wówczas do winy, ale uznał cierpienie Giuffre jako ofiary handlu ludźmi w celach seksualnych i zgodził się przekazać darowiznę na rzecz jej organizacji charytatywnej. Po ujawnieniu tej sprawy Andrzej zrezygnował z pełnienia obowiązku członka rodziny królewskiej, a w ubiegłym roku został pozbawiony wszystkich tytułów. W 2025 r. Giuffre popełniła samobójstwo. Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów cywilnych wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają Epsteina o wykorzystywanie seksualne lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.