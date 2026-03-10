Koalicja rządząca chce przywrócenia roli Trybunału Konstytucyjnego, jako „organu wykonującego określone w konstytucji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym”. Takie zdanie znalazło się w projekcie uchwały, którą na tym posiedzeniu ma podjąć Sejm. Do treści dokumentu autorstwa przedstawicieli klubów tworzących koalicję 15 października dotarło Polskie Radio.

Autorzy projektu wyjaśniają w nim, dlaczego podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu, rządząca koalicja zamierza uzupełnić wakaty w Trybunale Konstytucyjnym.

Sejm RP (…) uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu

– czytamy w projekcie.

Wnioskodawcy zwracają też uwagę, że uchwała stanowi reakcję Sejmu na wyroki sądów krajowych i europejskich, w których stwierdzono naruszenie zasad państwa prawnego. Przypomniano też, że dochodziło do nich w latach 2015-2016 w związku z nieprawidłową obsadą składu Trybunału Konstytucyjnego.

Impulsem do podjęcia uchwały – napisano w projekcie – był wyrok TSUE z grudnia ubiegłego roku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził wówczas, że TK nie spełnia wymogów niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, naruszając tym samym zasady skutecznej ochrony sądowej oraz pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Wyrok dotyczył podważania przez TK wyższości prawa unijnego oraz nieprawidłowości w obsadzie stanowisk sędziowskich.

Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uruchomił procedurę zapełniania sześciu wakatów w TK. Kandydatury może zgłaszać Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów do jutra do południa.