Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o SAFE. „Proponuję pokój między nami, chociaż na chwilę, bo sprawa jest ważna” – zwrócił się do Karola Nawrockiego w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Marszałek Czarzasty zwraca uwagę prezydenta na wydarzenia w Iranie, Wenezueli i Ukrainie:

Prezydent może ustawę podpisać, zawetować ją bądź prewencyjnie skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Opiewający na 150 miliardów euro unijny program SAFE ma być przeznaczony na inwestycje obronne. Polska ma być jego największym beneficjentem i otrzymać prawie 44 miliardy euro tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Polska ma sfinansować z programu SAFE 130 projektów. Spłata kredytu zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku.