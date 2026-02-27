Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o SAFE. Oznacza to, że przepisy trafią do prezydenta.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do prezydenta z prośbą, o podpisanie ustawy. Jak powiedział, od początku prac nad tymi przepisami, Pałac Prezydencki był informowany o programie SAFE:

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapewnia, że Karol Nawrocki podejmie – jak się wyraził – dobrą decyzję dla Polski. Dodaje, że prezydent na decyzję ma 21 dni. Zapowiedział też, że przedtem zostaną przeprowadzone konsultacje i analizy przepisów ustawy o SAFE:

Unijny program SAFE ma być przeznaczony na inwestycje obronne i ma wartość około 150 miliardów euro.

Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE. Ze 150 miliardów euro ma dostać niemal jedną trzecią – prawie 44 miliardy euro, czyli prawie 200 miliardów złotych, niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Polska ma sfinansować przy pomocy programu SAFE 130 projektów. Spłata kredytu zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku.