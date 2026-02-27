Media społecznościowe nie dla dzieci poniżej 15. roku życia. Koalicja Obywatelska przedstawiła założenia do projektu ustawy w tej sprawie.

Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że już nawet kilkuletnie dzieci maja dostęp do platform społecznościowych, a co za idzie- do nieodpowiednich dla nich treści – począwszy od pornografii, przez nienawiść, po cyberterroryzm. Dodała, że przez nadużywanie przez dzieci mediów społecznościowych, nie potrafią się koncentrować oraz nawiązywać relacji między sobą. .

– Rodzice są bezradni, ale państwo nie może być bezradne – podkreślała Nowacka:

W sprawie ograniczeń mają być przeprowadzone konsultacje społeczne z udziałem nauczycieli, rodziców, ekspertów i organizacji pozarządowych.

Jak mówi ministra Barbara Nowacka, chodzi o uświadomienie społeczeństwu, jakie zagrożenia dla dzieci niesie nadużywanie mediów społecznościowych:

Prace nad ograniczeniami mogą potrwać do końca roku. Wtedy ma być też gotowy projekt ustawy o europejskim portfelu tożsamości cyfrowej, nad którym pracuje resort cyfryzacji. Dzięki niemu będzie możliwa weryfikacja wieku użytkowników portali społecznościowych.