Trwa nabór do przedszkoli. W tym roku dla dzieci 3-letnich przygotowano 650 miejsc. To o blisko 100 mniej niż w roku ubiegłym. W porównaniu do sytuacji sprzed kilkunastu lat przedszkolaków może być nawet o połowę mniej. Winny jest niż demograficzny. W Polsce z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci.

Renata Pliżga, dyrektor Wydziału Edukacji w gorzowskim Urzędzie Miasta, odpowiadała dziś na antenie Radia Gorzów, czy miasto planuje np. zamykać przedszkola:

Na poprzedniej sesji Rady Miasta pojawiła się uchwała dotycząca likwidacji punktu przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2. Renata Pliżga tłumaczyła powody tej decyzji:

Nabór do przedszkoli w Gorzowie trwa do piątku, 13 marca.