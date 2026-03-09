Będą zmiany na zielonogórskiej starówce. Miasto wprowadza nowe zasady dla ogródków gastronomicznych.

Zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Zielonej Góry. To pierwszy krok do przygotowania uchwały krajobrazowej, która w przyszłości ma uporządkować przestrzeń w całym mieście.

Dokument określa, w jaki sposób restauratorzy mogą organizować ogródki przy swoich lokalach, nie tylko na starówce, ale w całej Zielonej Górze. Jak podkreśla architekt miejski Paweł Kochański, chodzi przede wszystkim o estetykę i spójny wygląd przestrzeni publicznej:

Jedną z najważniejszych zmian będzie zakaz tworzenia stałych, zabudowanych ogródków z dachem i ścianami. Ogródki mają pozostać przestrzenią otwartą:

Miasto chce także ujednolicić wygląd ogródków. Parasole i markizy będą mogły mieć tylko określone kolory: ecru oraz grafitowy, a na starówce mają dominować parasole w jednym kształcie.

– Restauratorzy dostaną czas na dostosowanie się do nowych zasad. Dotychczasowe rozwiązania będą mogły funkcjonować jeszcze w sezonie 2026 – zaznacza architekt miejski:

Kolejnym etapem ma być utworzenie parku kulturowego dla Starego Miasta, który ureguluje m.in. kwestie reklam, szyldów i witryn sklepowych. W dalszej perspektywie miasto chce wprowadzić uchwałę krajobrazową obejmującą całą Zieloną Górę.

Paweł Kochański był gościem audycji „Wokół Miasta”.