„Nigdy się nie poddam” reportaż Marzeny Wróbel-Szały w czwartek 19.02.2026 po godz. 18 na antenie Radia Zachód

Igrzyska Olimpijskie, wielkie święto sportu. Skąd więc w tych dniach miejsce na hejt i mowę nienawiści, z którymi muszą się mierzyć młodzi sportowcy jak Pola Bełtowska czy Kacper Tomasiak?

Dziś historia Moniki Michalik, która w 2016 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Rio zdobyła brązowy medal w zapasach. Jej droga po olimpijski laur była długa i wyboista.

To Lubuszanka, pochodząca z malutkiej miejscowości Jasieniec koło Trzciela. Wychowała się w wielodzietnej 11-osobowej rodzinie. Pierwsze kroki na macie pokazali jej bracia: Sebastian, Wojtek i Tomek. Do trenującego rodzeństwa dołączył później także młodszy brat Tadeusz.

Treningi odbywały się w klubie sportowym Orlęta Trzciel. Monika szybko złapała bakcyla rywalizacji. W wieku 18 lat po raz pierwszy została Mistrzynią Polski.

Jej pierwszy udział w olimpiadzie w 2008 roku w Pekinie rozbudził wielkie nadzieje na złoty medal. Niestety. W ćwierćfinale zajęła ósme miejsce. Na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 przegrała walkę o brązowy medal i została sklasyfikowana na 5. miejscu.

Nie poddała się jednak. Jako 36-latka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro zdobyła brązowy medal w kategorii do 63 kg w stylu wolnym.

Do dziś Monika jest 6-krotną medalistką Mistrzostw Świata, multimedalistką mistrzostw Europy, w tym czterokrotną Mistrzynią Europy oraz 14-krotną Mistrzynią Polski (!)

Co ciekawe, 4 lata później w 2020 roku na olimpiadzie w Tokio młodszy brat Moniki – Tadeusz – także zdobył brązowy medal w zapasach.

Ile trzeba poświęcić by zdobyć medal olimpijski? Jak wyglądają przygotowania do Igrzysk Olimpijskich? Z jakimi trudnościami mierzą się młodzi sportowcy, często tak jak Monika, pochodzący z malutkich miejscowości?

W audycji także rozmowa z Mirosławem Krzyżanowskim. Byłym sportowcem, dwukrotnym Mistrzem Polski Juniorów na 400 m przez płotki w 1978 i 1980 roku, brązowym medalistą z 1977 roku, dwukrotnym Halowym Mistrzem Polski Juniorów w trójboju płotkarskim w 1978 i 1980 roku oraz srebrnym medalistą w 1979 roku.

Osiem razy reprezentował nasz kraj na meczach międzynarodowych juniorów w lekkiej atletyce. Czwarty zawodnik Gimnazjady na 400 m (49,23 s) w 1978 roku (Izmir-Turcja). Zdobył także rekord Polski 16-latków na 400 m przez płotki, w 1977 roku (55,00 s). Uczestnik rekordowej sztafety 4X400 w klubie SZS-AZS Zielona Góra – Rekord Polski Młodzików – Zielona Góra 1976 rok.

Obecnie jest trenerem Zielonogórskiego Klubu Lekkoatletycznego.

Jak walczyć z coraz częstszym hejtem, który spada na młodych sportowców? Jak ich wspierać? Porozmawiamy także jak wyglądają zajęcia lekkiej atletyki w Zielonej Górze? Czy potrzebują zmian? Jak zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu?

O tym wszystkim w audycji Studia Reporterów Kukułcza 1 dziś (czwartek) po godz. 18 na antenie Radia Zachód.