Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza na reportaż „Ryneczek” autorstwa Michała Szczęcha, w realizacji dźwiękowej Łukasza Zalewskiego.

Będzie to opowieść o miejscu, które jest nie tylko pracą, ale też kawałkiem codziennego życia. Miejskie targowisko zimą nie zasypia. Gdy za oknem mroźno i ślisko, a markety kuszą ciepłem, oni nadal tu są. Sprzedawcy, którzy wstają o świcie. I klienci, którzy przychodzą z przyzwyczajenia, z potrzeby rozmowy, z sentymentu.

Audycję z udziałem słuchaczy poprowadzi Małgorzata Nabel-Dybaś.

Emisja w poniedziałek, 23 lutego, po godzinie 14.05 na antenie Radia Zachód.