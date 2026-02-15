Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Czesław Osękowski. 80 lat pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej” – audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 16.02.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Zapraszamy na spotkanie poświęcone najnowszej książce Czesława Osękowskiego pt. „80 lat pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej (1945-2025)”.

Książka została wydana przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego nakładem wydawnictwa AVALON w Krakowie z okazji 80 rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski.

Prof. Osękowski podsumowuje w niej swoje badania oraz formułuje szereg ciekawych spostrzeżeń na temat współczesnego pogranicza.

W rozmowie z prof. Czesławem Osękowskim weźmie udział dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ, dyrektor Instytutu Historii. Prof. Czesław Osękowski – historyk i politolog.

W pracy naukowej zajmuje się najnowszą historią Polski i sąsiedztwem polsko – niemieckim w XX i XXI wieku. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii, dziekana Wydziału Humanistycznego i przez dwie kadencje Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Dr hab. Marceli Tureczek – historyk, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwent a obecnie dyrektor Instytutu Historii UZ, stypendysta Niemieckiej Akademii Nauk w Heidelbergu (Badenia-Wirtembergia). Epigrafik, uczeń prof. Joachima Zdrenki.