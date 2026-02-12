Zarówno przedstawiciele banków jak i kredytobiorców mówią o korzystnym orzeczeniu TSUE w sprawie kredytów powiązanych ze stawką WIBOR.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie polskiego sądu, który zajmuje się sprawą umowy o kredyt zawartej przez polskiego konsumenta w 2019 roku. Kredytobiorca uważa, że zapis dotyczący stopy procentowej jest nieuczciwy i w związku z tym nie jest dla niego wiążący.

Radca prawny Marcin Szołajski podkreśla, że w ocenie TSUE sądy mogą sprawdzać legalność umów dotyczących kredytów opartych o WIBOR. – Sędziowie uznali też, że banki mają obowiązek informacyjny – mówi ekspert:

Zadowolenie deklarują też przedstawiciele banków. Główny doradca prezesa Santander Bank Polska Piotr Bodył-Szymala powiedział, że orzeczenie TSUE stabilizuje rynek usług finansowych:

Trybunał orzekł m.in., że zapisy odwołujące się do wskaźnika WIBOR nie powodują znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta.

Przedstawiciele kredytobiorców przypominają, że polskie sądy skierowały do TSUE cztery kolejne pytania dotyczące kredytów opartych o WIBOR. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zapadną orzeczenia w tych sprawach.