Niebawem ruszy remont lądowiska dla helikopterów w zielonogórskim szpitalu. Prace obejmą m.in. wymianę oświetlenia nawigującego, zwiększenie zdolności przenoszenia obciążeń oraz montaż nowoczesnego systemu przeciwpożarowego. Całość inwestycji będzie kosztować przeszło 4 miliony złotych.

Jak mówi Marek Działoszyński, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, modernizacja ma dostosować lądowisko do zasad wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia:

– Obecnie przygotowujemy się do wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia remontu – dodaje Marek Działoszyński:

Wedle wstępnych założeń, remont lądowiska ma się zakończyć do końca 2026 roku.