Żagańskie starostwo powiatowe przypomina o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Świadczenie oferowane jest w kilku lokalizacjach powiatu. Od kilku dni w swojej miejscowości mają taką możliwość także Brzeźniczanie. Spotkania odbywają się po uprzednim umówieniu terminu.

Dane teleadresowe w ramach poradnictwa znajdują się na stronie internetowej urzędu. – Na rynku prywatnym tego typu usługi kosztują. Wychodzimy z pomocą do osób z terenu powiatu, będących w trudnej sytuacji życiowej. Takie spotkanie z ekspertem jest dla nich darmowe. Umówić się można telefonicznie lub on-line. Zachęcamy do korzystania z takiej możliwości – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Więcej na temat poradnictwa znaleźć można na stronie www.powiatzaganski.pl.