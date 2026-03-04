Iran atakując państwa regionu próbuje destabilizować sytuację, chce wciągnąć inne kraje Bliskiego Wschodu do antyamerykańskiej koalicji – uważa były dowódca generalny, senator Mirosław Różański.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia generał broni rezerwy ocenił, że założenia Izraela i USA na krótkotrwały atak na Teheran i szybkie obalenie reżimu nie zostały osiągnięte. Mamy za to – jak podkreślił senator – eskalację działań wojennych na inne państwa Bliskiego Wschodu:

Po sobotnim ataku izraelsko-amerykańskim na Iran i po śmierci duchowego przywódcy tego państwa trwają ataki odwetowe. Obecne władze w Teheranie zapowiadają uderzenia w kolejne cele, grożą między innymi działaniami odwetowymi wobec Albanii, która wspiera irańską opozycję.

Według amerykańskiego dowództwa na terenie Iranu zaatakowano dwa tysiące celów. Zniszczono też siedemnaście okrętów.