Najbardziej zadłużony Lubuszanin ma 80 lat, a jego zaległości wynoszą ponad 9 mln zł. Łącznie w naszym regionie zadłużonych jest 82,9 tys. mieszkańców. Kwota zaległości wynosi 2,4 mld zł. Daje to województwu 12. miejsce w kraju. Takie dane za 2025 rok pokazuje raport BIG InfoMonitor i baza BIK.

Według opublikowanych danych, na koniec ubiegłego roku Polacy mieli 81,3 mld zł zaległości finansowych, to o 3,5 mld mniej niż w 2024 r. Średnie zadłużenie na jedną osobę wyniosło w 2025 roku prawie 34 tys. zł, wobec 33,4 tys. zł rok wcześniej.

Najwięcej dłużników na tysiąc dorosłych mieszkańców w 2025 roku jest w województwie lubuskim. To współczynnik 104 osób na każdy tysiąc Lubuszan. To spadek, bo w 2024 roku ten wskaźnik wynosił 107 osób.

Zadłużenie mieszkańców naszego regionu w 2025 roku wyniosło 2,4 mld zł, wobec 2,5 mld zł rok wcześniej. Łącznie zadłużonych w naszym regionie jest 82,9 tys. mieszkańców. To spadek o 5,5% wobec 2024 roku, kiedy liczba dłużników wyniosła 87,7 tys. osób. Mniejszy dług od lubuskiego mają mieszkańcy województw: podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

Lubuszan nie ma za to w dziesiątce najbardziej zadłużonych osób w kraju. Rekordzista z tej listy mieszka w województwie lubelskim, ma 69 lat, a jego zaległości wynoszą 98,5 mln zł. Najbardziej zadłużony Lubuszanin ma 80 lat, a jego zaległości wynoszą ponad 9 mln zł.