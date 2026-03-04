17 okrętów irańskiej marynarki wojennej, w tym łódź podwodną, zniszczyła amerykańska armia w trakcie ataku na Iran.

Szef Dowództwa Centralnego USA admirał Brad Cooper przedstawił bilans operacji „Epicka Furia”. Jak przekazał, wzięło w niej do tej pory udział ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy, 200 myśliwców i bombowców oraz dwa lotniskowce.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Brad Cooper podkreślił, że było to przedsięwzięcie o ogromnej sile rażenia:

Te oddziały dysponują ogromnym potencjałem. To największe zgromadzenie armii amerykańskiej na Bliskim Wschodzie od wielu pokoleń. W pierwszych godzinach operacji Epicka Furia, amerykańskie dowództwo wojskowe wspólnie z Izraelem przeprowadziło przytłaczające i bezprecedensowe uderzenia na Iran. Do tej pory nieustannie kontynuujemy uderzenia z morza, powietrza, kosmosu i cyberprzestrzeni

– przekazał Cooper.

Komandor dodał, że podczas operacji zaatakowano blisko 2000 celów w Iranie:

Nasze oddziały dokonały znaczących zniszczeń irańskiej obrony przeciwlotniczej. Zniszczyliśmy setki rakiet balistycznych, dronów i wyrzutni rakietowych. Mówiąc wprost: strzelamy do tego, co może strzelać do nas. Nasze bombowce B-1 i B-2 przeprowadziły uderzenia z chirurgiczną precyzją. Ich celem były liczne obiekty leżące głęboko na terytorium Iranu. Zeszłej nocy bombowce B-52 przeprowadziły naloty na wyrzutnie rakiet balistycznych i stanowiska ich dowodzenia

– poinformował.

Cooper powiedział też, że w atakach odwetowych Iran wystrzelił ponad 500 pocisków balistycznych i 2000 dronów.

Amerykańsko-izraelskie ataki na Iran rozpoczęły się w sobotę. W odpowiedzi Iran zbombardował między innymi Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe leżące w krajach Zatoki Perskiej.