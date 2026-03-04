Żarski powiat otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch inwestycji drogowych o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na trzeci etap przebudowy drogi relacji Królów – Jasionów – Niwica oraz arterii w Nabłocie.

Dofinansowanie pochodzi z ostatniego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Cieszy nas bardzo ta pomoc, bo dzięki temu zakończymy ostatnią część dużego projektu. Ucieszą się także mieszkańcy Nabłota, bo tam rozpoczniemy rozbudowę drogi – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Dodajmy, że na pierwsze zadanie dofinansowanie stanowi blisko 4,5 miliona złotych. Druga inwestycja to pomoc finansowa rzędu 3,5 miliona.