W sobotę piłkarze Stilonu Gorzów zaczynają rundę wiosenną IV ligi od wyjazdowego spotkania z Ilanką Rzepin.

W sobotę piłkarze Stilonu Gorzów zaczynają rundę wiosenną IV ligi od wyjazdowego spotkania z Ilanką Rzepin. W ich szeregach jest czterech nowych zawodników: bramkarz Adam Stachowiak oraz obrońcy Piotr Buda z Pogoni Skwierzyna, Maksymilian Trepczyński i brazylijczyk Ian Campelo z LZS Starowice Dolne.

Gorzowianie przystąpią do drugiej połowy sezonu z pozycji wicelidera, z pięciopunktową stratą do prowadzącej Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański. Trener Stilonu Mateusz Konefał nie ukrywa, że niedawna porażka lidera w zaległym meczu w Zielonej Górze wywołała na jego twarzy lekki uśmiech: