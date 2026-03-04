Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przy współudziale z samorządami przekazuje mieszkańcom za darmo czujki dymu i tlenku węgla. Akcja kierowana jest głównie do seniorów i rodzin będących trudnej sytuacji finansowej.

W ramach kampanii prewencyjnej mundurowi zamontują urządzenia we wskazanych przez gminy i sołectwa posesjach.

– Bezpieczeństwo ludności jest dla nas priorytetem. Do akcji dołączą się także druhowie ochotnicy. Zależy nam na tym, aby zrobić to w miarę sprawnie. Będą one dobierane w zależności od źródła ciepła znajdującym się w posesjach mieszkańców – mówi rzecznik prasowy aspirant Dawid Lewandowski:

Dodajmy, że strażacy powiatu żarskiego w sumie przekażą ponad 200 sztuk czujek dymu i tlenku węgla.