Żużlowcy Falubazu Zielona Góra spotkali się we wtorkowy wieczór z kibicami. To jeden z elementów dorocznej akcji „60 godzin z Falubazem”.

Fani czarnego sportu szczelnie wypełnili klub bilardowy przy ul. Moniuszki. Zbierali autografy, robili zdjęcia i rozmawiali z zawodnikami. Na spotkanie przyjechali kibice nie tylko z Zielonej Góry:

Sami żużlowcy również cieszyli się z możliwości interakcji z fanami, jak chociażby Andrzej Lebiediew:

Dobrze wśród kibiców czuł się również drugi z nowych nabytków Falubazu, Dominik Kubera:

Zadowolony z frekwencji był prezes klubu, Adam Goliński, który zdradził nam również, kiedy żużlowcy mają po raz pierwszy wyjechać na zielonogórski tor: