20 zespołów z lubuskich szkół ponadpodstawowych wzięło udział w II etapie ogólnopolskiej olimpiady pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Młodzież zmierzyła się z pytaniami, dotyczącymi m.in. systemu emerytalnego czy wypłaty świadczeń społecznych. Konkurs został zrealizowany w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.

Zapytaliśmy uczestników, jak przygotowywali się do olimpiady i które pytania sprawiły im największą trudność:

O szczegółach inicjatywy mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa lubuskiego ZUS:

Aby otrzymać kwalifikację do kolejnego etapu, grupy musiały uzyskać 20 punktów. W tym roku żadna z lubuskich szkół nie zdołała awansować do ogólnopolskiego finału.