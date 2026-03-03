Komenda Powiatowa Policji w Żarach zaprasza seniorów z gminy Tuplice do udziału w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa. Rozmowy z funkcjonariuszami zaplanowano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Mundurowi poruszą między innymi sprawy bezpieczeństwa w sieci. – Zachęcamy do wysłuchania cennych wskazówek związanych z metodami stosowanymi przez oszustów. Niestety mimo prowadzonych kampanii informacyjnych seniorzy wciąż są celem złodziei. Przestrzegamy przed zbytnią ufnością w przypadkowych kontaktach w sieci – mówi aspirant Żaneta Kumoś:

Początek spotkania w Tuplicach godzina 16.30.