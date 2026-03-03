Gmina Żagań podpisała umowę z wykonawcą na budowę drogi w Łozach. Zadanie wykona firma z Głogowa. Koszt robót to 170 tysięcy złotych. Pieniądze w 100 procentach pochodzą z gminnej kasy.

Na tę inwestycję mieszkańcy miejscowości czekali od wielu lat. – Była to dotychczas gruntowa droga i właściciele posesji, wzdłuż której biegła mieli utrudniony dojazd zwłaszcza jesienią i zimą. Wkrótce to się zmieni diametralnie – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Udało nam się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe po bardzo korzystnej cenie – zaznacza włodarz gminy:

Inwestycja w Łozach potrwają do końca czerwca.