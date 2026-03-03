„Szpitale powiatowe nie chcą umierać na kolanach” – pod takim hasłem dziś pod Ministerstwem Zdrowia będą protestować dyrektorzy i pracownicy powiatowych placówek zdrowia. Wskazują na rosnące zadłużenie, nierozliczanie przez resort zdrowia wykonanych procedur oraz brak strategii restrukturyzacji szpitali.

Na antenie Programu 3 Polskiego Radia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniła, że jest w kontakcie z protestującymi.

Protest szpitali powiatowych organizuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich. Zadłużenie szpitali powiatowych przekracza 25 miliardów złotych, a niezapłacone nadwykonania za świadczenia zdrowotne sięgają kwoty 4,5 miliarda złotych.