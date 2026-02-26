Dobiega końca remont części budynku numer 12 w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Mieści się tam Podstawowa Opieka Zdrowotna. Lecznica otrzymała na realizację prac dofinansowanie. Inwestycja to koszt około 500 tysięcy złotych.

Na czas robót POZ przeniesiono do budynku numer 28. – To ważna inwestycja, bo poprawiamy komfort pracy personelu, ale i przyjęć pacjentów. Zakres prac był szeroki. Obejmuje także zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przed nami jeszcze wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt – mówi logistyk szpitala Jerzy Bączyk:

Planowane oddanie POZ po remoncie i wyposażeniu planowane jest pod koniec marca.