Żarski magistrat podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Obronności Kryzysowej. Ma ono powstać w dzielnicy miasta Kunicach. Koszt całej dokumentacji to niemal 150 tysięcy złotych.

W ramach dalszej inwestycji powstanie nowa remiza wraz z magazynem obrony cywilnej. – Złożyliśmy wiążące podpisy i pierwszym krokiem jest przygotowanie pełnej dokumentacji pod zadanie. Powstanie także świetlica i pomieszczenie schronowe – mówi wiceburmistrz Angelika Sznabel:

Umowa przewiduje także możliwość pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych prac.