Starostwo Powiatowe w Żarach przekaże ponad 1,5 miliona złotych na rzecz Szpitala na Wyspie. Pieniądze przeznaczone zostaną na wykonanie termomodernizacji budynku przychodni przy ulicy Skarbowej. To kolejne oprócz trwającego remontu oddziału chirurgii przy ulicy Pszennej priorytetowe zadanie.

Środki z samorządu to kolejna pomoc finansowa dla powiatowej lecznicy. – Aby szpital funkcjonował na należytym poziomie trzeba w niego inwestować. To nie tylko sam budynek, ale i ważny sprzęt medyczny. To również przychodnia – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

– Modernizujemy także szpitalny oddział chirurgiczny, aby poprawić warunki opieki nad pacjentami – zaznacza wicestarosta Kasprów:

Dodajmy, że budynek chirurgii ostatni raz remontowany był w 2013 roku.