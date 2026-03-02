Zielonogórscy radni zdecydowali o przekazaniu 320 tysięcy złotych z budżetu miasta na sfinansowanie dodatkowych patroli policji w tym roku.

Dzięki przekazanym środkom na ulice wyjdzie 350 dodatkowych patroli. Jak podkreśla mł. insp. Tomasz Szuda, Komendant Miejski Policji, to realne wsparcie dla zielonogórskich funkcjonariuszy i większa obecność policji tam, gdzie jest najbardziej potrzebna:

– To konkretne działania, które bezpośrednio przełożą się na poprawę bezpieczeństwa – zaznacza radny Zielonej Razem Wiesław Kuchta, przewodniczący ratuszowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

O potrzebie finansowania dodatkowych patroli policji jest przekonana także radna Elżbieta Smykał z Koalicji Obywatelskiej:

Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Budniak, zwraca uwagę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, dlatego wsparcie policji to dobra decyzja:

Przeciwni przyjęciu uchwały byli radni Robert Górski z klubu Zielona Razem oraz Rafał Kasza, radny niezrzeszony.

Warto dodać, że z całej kwoty – 40 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na nagrody dla funkcjonariuszy.